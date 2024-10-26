Карпаты продлили свою серию, переиграв в очень скучном матче Оболонь

Фолов в матче оказалось более чем в два раза больше, чем ударов.

В субботу, 26 октября, Карпаты принимали дома Оболонь в рамках 11-го тура УПЛ.

Уже на 2-й минуте гости могли открывать счет, но у Мединского не получился удар с убойной позиции. В ответ Карпаты провели отличную атаку по правому флангу, которую в касание завершил Бруниньо.

И в целом, после этого зрителей ждали 80-й минут напряженной борьбы без практически опасных моментов. По моменту потратили впустую Тарануха и Мединский, и было это ближже к концу матча. Всего команды лишь по четыре раза ударили по воротам друг друга.

Статистика матча Карпаты - Оболонь 11-го тура УПЛ

Карпаты - Оболонь 1:0

Голы: Бруниньо, 10

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 4 - 4

Удары в створ: 1 - 0

Фолы: 10 - 10

Карпаты: Кинарейкин - Адамюк, Педросо, Бабогло, Полегенько - Бруниньо (Шах, 76), Клименко (Рябов, 75), Очеретько (Чачуа, 62) - Костенко (Сакив, 83), Устименко (Игор, 62), Пидлепенец.

Оболонь: Рыбка - Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо - Мороз (Тарануха, 46), Витенчук (Слободян, 67), Близниченко (Груша, 67), Черненко, Мединский - Суханов (Теслюк, 77).

Предупреждение: Клименко, Педросо, Чачуа, Рябов - Витенчук, Суханов

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