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Колос минимально победил Ворсклу

Ковалевцы дожали соперника в последние минуты.
Сегодня, 15:13
Ворскла - Колос / УПЛ
Ворскла - Колос / УПЛ

В рамках 12-го тура УПЛ Ворскла на домашнем поле встретилась с Колосом.

Команды не порадовали игроков атакующей игрой, продемонстрировав большое количество борьбы в течение большего отрезка игры.

Лишь под конец игра раскрылась благодаря голу Колоса. Джовани Боливар подкачал ошибку одного из центральных защитников полтавчан, отдал мяч Антону Салабаю, который отправил мяч в по сути пустые ворота.

После этого полтавский коллектив был вынужден атаковать, но самый опасный момент снова возник у ковалевцев. Гости выбежали в контратаку, в ходе которой пас получил вышеупомянутый Боливар. Венесуэлец заметил, что Павел Исенко слишком далеко выбежал из ворот, но не сумел достаточно хорошо поднять мяч, чтобы перебросить голкипера соперника, и в итоге, пробил прямо в него.

Поэтому, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Колоса, который поднялся из зоны переходных матчей и опустил туда как раз Ворсклу. Сейчас команды имеют по 12 и 10 очков соответственно.

Ворскла - Колос 0:1

Гол: Салабай, 69

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Колос

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