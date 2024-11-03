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Динамо уверенно переиграло Ингулец несмотря на очередной автогол Михавко

Киевляне одержали убедительную победу над аутсайдером.
Сегодня, 19:57
Динамо / FC Dynamo Kyiv
Динамо / FC Dynamo Kyiv

В рамках 11-го тура УПЛ Динамо сыграло с Ингульцом.

Большинство голов в этом матче зрители увидели еще в первом тайме. Сначала дважды отличились киевляне усилиями Владислава Ваната, который открыл счет на 3-й минуте матча и Владислава Кабаева.

После этого Ингулец отквитал один мяч благодаря усилиям Сергея Кисленко, но еще до перерыва снова пропустил дважды. Автогол на свой счет записал Станислав-Нури Малыш, а затем дубль оформил Ванат.

Во втором тайме зрители увидели голы только в исполнении игроков Динамо, но, Тарас Михавко отличился в свои ворота. Для центрбека это уже третий автогол в текущем сезоне.

Точку же в поединке поставил Николай Шапаренко, установив окончательный и разгромный счет на табло.

Динамо - Ингулец 5:2

Голы: Ванат, 3, 44, Кабаев, 25, Малыш, 39, (автогол), Шапаренко, 74 - Кисленко, 34, Михавко, 57 (автогол)

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