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Ротань оценил выступление Калюжного в составе сборной

Также главный тренер Александрии прокомментировал достоверность слухов по трансферу игрока.
Сегодня, 13:21
ФК Александрия
ФК Александрия

Центральный полузащитник Александрии Иван Калюжный – первый игрок из рядов этой команды, которому выпала честь не только надеть футболку национальной сборной, но и сразу влиться в игровой процесс.

По мнению тренера александрийцев Руслана Ротаня Калюжный прекрасно воспользовался возможностью помочь сборной и стать полезным национальной команде, хотя вызов был определенной неожиданностью.

Напомним, что во время группового этапа Лиги наций сложились обстоятельства, что сборной Украины понадобился центральный полузащитник оборонного плана – "чистый опорник".

"Все видели, что он вписался в действия сборной и выдержал международный уровень. Самое главное – что Иван причастен к командному результату, который у нас – лучше не придумаешь, если учитывать, в каком положении сборная Украины была перед заключительным туром группового турнира Лиги наций", - прокомментировал игру Калюжного Руслан Ротань Украинскому футболу.

По поводу слухов, которые уже отправляют полузащитника в Динамо или Шахтер, тренер отметил, что сейчас у команды есть текущие турнирные задачи, все вокруг них концентрируются. Но если будет конкретное предложение, руководство и Иван рассмотрят и примут наилучшее решение.

"Я понимаю, что специалисты внимательно следили и продолжают следить за Иваном, ведь и по чемпионату было видно, что это качественный и ответственный футболист. То, что сейчас есть много интересующихся Калюжным команд, это правда - и это не случайность. Но всему свое время – сейчас у нас все мысли о ближайшем туре", - заметил Ротань.

Тем временем главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал жеребьевку Лиги наций.

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