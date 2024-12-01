Шахтер неожиданно потерял очки в самом конце матча с Рухом
В воскресенье, 1 декабря, донецкий Шахтер играл с львовским Рухом в рамках 15-го тура УПЛ.
После довольно сумбурного начала игра наконец успокоилась, однако обе команды играли преимущественно в центре поля. Угловой наконец позволил "горнякам" открыть счет в матче благодаря голу Матвиенко.
После гола гости предприняли несколько попыток отыграться, однако Шахтет защищался уверенно, и команды ушли на перерыв при минимальной разнице в счете.
Во втором тайме львовяне продолжили упорно идти вперед и создали несколько моментов, на который Шахтер ответил опасным штрафным в исполнении Кевина.
На 87-й минуте Траоре мог ставить точку в матче, он даже успел переиграть Ледвия, но перед тем игрок залез в офсайд. А уже в компенсированное время Рух все же сумел спасти игру, благодаря голу Романа Дидыка.
Статистика матча Шахтер - Рух 15-го тура чемпионата Украины
Шахтер - Рух 1:1
Голы: Матвиенко, 23 - Дидык, 90+1
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 2 - 1
Фолы: 6 - 9
Шахтер: Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Марлон Гомес (Крыськив, 71), Судаков, Кевин (Эгиналду, 71), Бондаренко, Педриньо (Невертон, 88) - Сикан (Траоре, 71)
Рух: Ледвий - Лях, Холод, Дидык, Слюбик, Сыч - Пастух, Пидгурский (Федор, 61), Карабин (Клайвер, 71), Климчук (Роман, 90+5) - Краснопир (Квасница, 61)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!