Пресс-атташе Черноморца - комментатору матча против Александрии: С тобой будет отдельный разговор

Пресс-атташе Черноморца Виталий Хемий вступил в конфликт с известным спортивным комментатором Виталем Волочаем.

Напомним, что Черноморец уступил Александрии в очень спорном матче с несколькими красными карточками.

После матча пресс-атташе одесского клуба возмутился комментариями Волочая по ходу матча.

С тобой будет отдельный профессиональный разговор. Твоя работа сегодня - разочарование и непрофессионализм. У тебя есть АПЛ, НБА, Лига чемпионов - работай сколько угодно Называй клоунами и цирком Ювентус, МС, кого угодно. Ты же не готовил команду неделю к игре против одного из лидеров. Вообще, где ты, а где профессиональный футбол? Ты унижал команду публично. Я не лезу в твое личное пространство - говори, что хочешь. Но тебя слушает вся страна и ты даже не понимаешь, что тебя заносит. Вся страна обсуждает с твоей подачи, что Петряк толкнул арбитра. Лидер мнений, авторитет. Печально. Очень печально

- написал Хемий.

Ответ комментатора тоже не заставил себя ждать. По мнению Волочая, игроки Черноморца сами унизили свою команду.

Да ладно тебе. Тренер готовил команду неделю, Ого! То есть он ходил на работу. Молодец. Где я, а где профессиональный футбол? Ну как где. На всех телеканалах страны. Еще вопросы будут? Игроки команды унизили команду публично. Не судья, и тем более не комментатор. Или ваша команда имеет претензии к красным карточкам которые они получили. Есть замечательный кадр где видно что Петряк лезет к арбитру руками. Красная карточка. Дисквал, желательно на 2-3 матча. КДК решит. Есть микрофон возле поля, который четко уловил что кричал Бутки. Красная карточка без вопросов. Ни у кого кто этот матч смотрел нет никаких сомнений в правильности решений арбитра. Если у тебя есть, то у меня очень серьезные причины считать, что ты не совсем понимаешь что такое профессиональный футбол. Имеете претензии к арбитру или к комментатору, пишите в УПЛ. Посмотрим на их реакцию. Перед тем как искать виновных надо в зеркало посмотреть. Уважение Бабичу, который все четко сказал во флеш-интервью об эмоциях. Молодец. Профессионал. Если бы все в клубе были такими же профессионалами, было бы в Одессе значительно лучше с футболом

- ответил на обвинения Волочай.

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