Александрия разгромила Черноморец в матче с двумя красными

В рамках 15-го тура УПЛ Александрия встретилась с Черноморцем.

Коллектив Руслана Ротаня открыл счет на 16-ой минуте. Автором гола стал Даниил Ващенко.

Уже буквально через минуту одесситы остались в меньшинстве. Иван Петряк увидел перед собой прямую красную карточку за споры и толкание судьи матча Александра Омельченко.

Еще чуть более чем через 10 минут «моряки» должны были доигрывать вдевятером. Богдан Бутко сначала получил желтую, а затем и красную карточку за то, что послал арбитра

Эти два эпизода фактически убили интригу в матче, и в итоге, «горожане» одержали легкую победу, забив еще дважды в конце встречи.

Александрия - Черноморец 3:0

Голы Ващенко, 16, Костышин, 80, Козак. 90+1

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