Полесье избежало поражения от Руха и продлило серию без побед до семи матчей
В рамках перенесенного первого тура чемпионата Украины Рух на своем поле принимал Полесье.
На старте второго тайма львовский клуб вышел вперед благодаря голу Карабина, который тлично реализовал голевой момент.
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Житомирский коллектив сумел спастись от поражения на последних минутах. Гуцуляк забил и сравнял счет.
Полесье продлило серию без побед в УПЛ до семи мачтей - четыре ничьи и три поражения.
В турнирной таблице чемпионата Украины Полесье идет на пятом месте, имея 24 очка. Рух расположился на седьмой строчке с 20 баллами.
Рух - Полесье 1:1
Голы: Карабин, 49 - Гуцуляк, 82
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