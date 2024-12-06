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"ФСБ, вяжите меня": Алиев посетил Курскую область

Украинец посетил известный магазин в Судже.
Сегодня, 11:55
Александр Алиев / aliev_sasha8
Александр Алиев / aliev_sasha8

Бывший футболист сборной Украины и Динамо Киев Александр Алиев сделал новый пост в социальной сети.

Полузащитник показал, что он посетил Курскую область.

"Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать, я сам к вам приехал. Вот она – ваша "Пятерочка". Я в Курске. Приезжайте и вяжите меня. Вы ведь хотели", - сказал Алиев.

Напомним, популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе.

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