Популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе
Мадлен Райт призналась о своем желании на новогодние праздники.
Английская футболистка Чешем Юнайтед Мадлен Райт сделала пост в социальной сети.
Девушка похвасталась фото в нижнем белье.
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Райт предстала в откровенном новогоднем костюме.
"Все, что я хочу на Рождество, – это ты", - написала девушка.
Напомним, Райт в 2021 году приостановила карьеру и создала аккаунт в Onlyfans. Затем она вернулась в футбол, подписав контракт с Лейтон Ориент, который покинула летом этого года. Сейчас она выступает за Чешем Юнайтед.
Ранее сообщалось, бывший футболист сборной Италии разводится с эффектной блондинкой.
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