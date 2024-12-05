Популярная футболистка порадовала фанатов фотографией в откровенным новогоднем образе

Английская футболистка Чешем Юнайтед Мадлен Райт сделала пост в социальной сети.

Девушка похвасталась фото в нижнем белье.

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Райт предстала в откровенном новогоднем костюме.

"Все, что я хочу на Рождество, – это ты", - написала девушка.

Напомним, Райт в 2021 году приостановила карьеру и создала аккаунт в Onlyfans. Затем она вернулась в футбол, подписав контракт с Лейтон Ориент, который покинула летом этого года. Сейчас она выступает за Чешем Юнайтед.

Ранее сообщалось, бывший футболист сборной Италии разводится с эффектной блондинкой.

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