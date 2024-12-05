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Футбол

Бывший футболист сборной Италии разводится с эффектной блондинкой

Грациано Пелле вскоре станет холостым.
Сегодня, 09:00
Грациано Пелле с экс-возлюбленной / Instagram
Грациано Пелле с экс-возлюбленной / Instagram

Экс-нападающий сборной Италии Грациано Пелле в поисках новой возлюбленной. 

Модель Виктория Варга сообщила, что пара приняла решение развестись.

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"Мы с Грациано решили разойтись. Наши 12 лет вместе были полны прекрасных воспоминаний, роста и совместных моментов, которые мы всегда будем носить в наших сердцах. Я очень прошу вашего понимания и уважения в это время", - сказала девушка для Corriere dello Sport.

В браке пара пробыла два года, причины развода не разглашаются.

Отметим, что Грациано завершил карьеру футболиста в 2021 году.

Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.

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