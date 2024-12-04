iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сын Бекхэма набил татуировку в честь новой девушки

Ромео Бекхэм завершил карьеру ради моделинга, где и встретил свою любовь.
Сегодня, 17:50
Ромео Бекхэм / Instagram
Ромео Бекхэм / Instagram

Ромео Бекхэм, сын совладельца Интер Майами Дэвида Бекхэма, рассказал про свою личную жизнь.

22-летний парень, который в сентябре завершил карьеру футболист, опубликовал фото в компании модели - Ким Тернбулл.

Читай также: Экс-игрока сборной Аргентины обвиняют в убийстве жены

Сначала сын Бекхэма не разглашал информацию про свои отношения, но сейчас раскрыл это.

Ромео набил тату, которое, вероятно, сделано в честь Ким. Возле розы набита надпись: "Любовь побеждает".

Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии
Владельцы ПСЖ готовы продать клуб Владельцы ПСЖ готовы продать клуб
Полесье избежало поражения от Руха и продлило серию без побед до семи матчей Полесье избежало поражения от Руха и продлило серию без побед до семи матчей
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на первом этапе Кубка мира состоится короткая индивидуальная гонка у женщин
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Украина20:30
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья
Шахматы20:14
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии
Европа20:10
Владельцы ПСЖ готовы продать клуб
Украина19:55
Полесье избежало поражения от Руха и продлило серию без побед до семи матчей
Европа19:41
Ливерпуль сделал предложение контракта одному из лидеров клуба
Бокс19:30
Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
Киберспорт19:06
NaVi Junior победили команду Зинченко в грандфинале на EPL Season 21
Биатлон18:59
Жанмонно - победительница индивидуальной гонки в Контиолахти, украинки - вне ТОП-30
Европа18:31
Ротань - о матче против Динамо: Разочарованы, хотели большего
Украина17:59
Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK