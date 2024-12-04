Сын Бекхэма набил татуировку в честь новой девушки
Ромео Бекхэм завершил карьеру ради моделинга, где и встретил свою любовь.
Ромео Бекхэм, сын совладельца Интер Майами Дэвида Бекхэма, рассказал про свою личную жизнь.
22-летний парень, который в сентябре завершил карьеру футболист, опубликовал фото в компании модели - Ким Тернбулл.
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Сначала сын Бекхэма не разглашал информацию про свои отношения, но сейчас раскрыл это.
Ромео набил тату, которое, вероятно, сделано в честь Ким. Возле розы набита надпись: "Любовь побеждает".
Напомним, жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены.
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