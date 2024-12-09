Полесье с двумя удалениями проиграло Руху
В рамках 16-го тура чемпионата Украины Полесье встречался с Рухом.
На старте встречи житомирский коллектив остался в меньшинстве. Венделл получил красную карточку за грубый фол в центре поля.
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В середине тайма гости вышли вперед. Краснопир открыл счет, реализовав выход один в один.
Полесье создало несколько моментов, но спастись от поражения не сумел.
В конце встречи Волынец получил красную карточку - вратарь сфолил за пределами правил.
Житомирский коллектив продолжил свою серию без побед, теперь она насчитывает восемь игр.
Полесье - Рух 0:1
Гол: Краснопир, 31
Полесье: Волынец - Михайличенко (Тейлор, 77), Матич (Кудрик, 85), Сарапий, Смоляков - Кушниренко, Бабенко - Гуцуляк, Назаренко (Леднев, 77) - Луифер (Бристрич, 46), Венделл.
Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 88) - Пастух, Дидык, Пидгурский (Федор, 46) - Карабин (Клайвер, 67), Краснопир (Квасница, 56), Климчук (Квас, 88).
Предупреждения: Волынец, Назаренко, Кушниренко - Краснопир, Холод, Климчук, Дидык
Удаления: Венделл, 12 (грубый фол), Волынец, 83
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