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Полесье с двумя удалениями проиграло Руху

Житомирский коллектив продолжил серию неудач.
Сегодня, 19:59
Полесье - Рух / ФК Полесье
Полесье - Рух / ФК Полесье

В рамках 16-го тура чемпионата Украины Полесье встречался с Рухом.

На старте встречи житомирский коллектив остался в меньшинстве. Венделл получил красную карточку за грубый фол в центре поля.

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В середине тайма гости вышли вперед. Краснопир открыл счет, реализовав выход один в один.

Полесье создало несколько моментов, но спастись от поражения не сумел.

В конце встречи Волынец получил красную карточку - вратарь сфолил за пределами правил.

Житомирский коллектив продолжил свою серию без побед, теперь она насчитывает восемь игр.

Полесье - Рух 0:1
Гол: Краснопир, 31

Полесье: Волынец - Михайличенко (Тейлор, 77), Матич (Кудрик, 85), Сарапий, Смоляков - Кушниренко, Бабенко - Гуцуляк, Назаренко (Леднев, 77) - Луифер (Бристрич, 46), Венделл.

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Роман (Лях, 88) - Пастух, Дидык, Пидгурский (Федор, 46) - Карабин (Клайвер, 67), Краснопир (Квасница, 56), Климчук (Квас, 88).

Предупреждения: Волынец, Назаренко, Кушниренко - Краснопир, Холод, Климчук, Дидык

Удаления: Венделл, 12 (грубый фол), Волынец, 83

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