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Александр Алиев спел на украинском языке хит рок-группы

Экс-полузащитник показал свои вокальные способности.
Сегодня, 16:35
Александр Алиев / aliev_sasha8
Александр Алиев / aliev_sasha8

Бывший футболист Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев сделал новый пост в социальной сети.

Экс-игрок опубликовал видео, в котором он в военной форме спел украинскую песню - Плач Єремії - Вона.

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Подписчики оценили исполнение Алиева:

  • "Снова в Пятерочку?";
  • "Кент походу знает из этой песни только слово "вина";
  • "Саня, как всегда на высоте".

Напомним, Алиев посетил Курскую область.

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