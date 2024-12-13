Футболист Динамо покинул клуб и переехал в США

Центральный защитник Форталезы Брайан Себальос покинул Динамо Киев.

23-летний футболист, который выступал с лета текущего года за украинский клуб на правах аренды, будет играть в США.

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Себальос подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Сумма трансфера составляет 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне Себальос провел четыре матча за Динамо, в которых забил один гол.

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