Футболист Динамо покинул клуб и переехал в США
Себальос разорвал соглашение с киевлянами.
Центральный защитник Форталезы Брайан Себальос покинул Динамо Киев.
23-летний футболист, который выступал с лета текущего года за украинский клуб на правах аренды, будет играть в США.
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Себальос подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
¡Bienvenido, 𝑩𝒓𝒂𝒚𝒂𝒏 𝑪𝒆𝒃𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔! 🇨🇴— New England Revolution (@NERevolution) December 13, 2024
↬ https://t.co/aihHLMXBhL#NERevs pic.twitter.com/ywvDEtSHAr
Сумма трансфера составляет 1,7 миллиона евро.
В текущем сезоне Себальос провел четыре матча за Динамо, в которых забил один гол.
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