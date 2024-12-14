Ворскла опубликовала имена игроков, на которых больше не рассчитывает тренер

В команде хотят избавиться от семи игроков.

Официальный сайт Ворсклы вышел с заявлением, что дальнейшие кадровые изменения в клубе, которые произойдут этой зимой.

Из-за неудовлетворительных результатов команды главный тренер Юрий Максимов и его тренерский штаб составили писок футболистов, на которых не будут рассчитывать во втором круге.

Список включает семь игроков:

Демир Шкриель (27 лет, нападающий, Албания)

Николай Ковталюк (29, нападающий)

Артём Кулаковский (22, полузащитник)

Александр Черноморец (31, защитник)

Виктор Корниенко (25, защитник)

Станислав Прус (20, полузащитник)

Дмитрий Черныш (20, полузащитник)

После 17 матчей чемпионата Украины в этом сезоне, Ворскла находится на 11-й позиции, имея в своем активе всего 16 набранных очков.

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