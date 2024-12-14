Ворскла опубликовала имена игроков, на которых больше не рассчитывает тренер
В команде хотят избавиться от семи игроков.
Официальный сайт Ворсклы вышел с заявлением, что дальнейшие кадровые изменения в клубе, которые произойдут этой зимой.
Из-за неудовлетворительных результатов команды главный тренер Юрий Максимов и его тренерский штаб составили писок футболистов, на которых не будут рассчитывать во втором круге.
Список включает семь игроков:
- Демир Шкриель (27 лет, нападающий, Албания)
- Николай Ковталюк (29, нападающий)
- Артём Кулаковский (22, полузащитник)
- Александр Черноморец (31, защитник)
- Виктор Корниенко (25, защитник)
- Станислав Прус (20, полузащитник)
- Дмитрий Черныш (20, полузащитник)
После 17 матчей чемпионата Украины в этом сезоне, Ворскла находится на 11-й позиции, имея в своем активе всего 16 набранных очков.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!