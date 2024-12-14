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Ворскла опубликовала имена игроков, на которых больше не рассчитывает тренер

В команде хотят избавиться от семи игроков.
Сегодня, 12:16
Ворскла
Ворскла

Официальный сайт Ворсклы вышел с заявлением, что дальнейшие кадровые изменения в клубе, которые произойдут этой зимой.

Из-за неудовлетворительных результатов команды главный тренер Юрий Максимов и его тренерский штаб составили писок футболистов, на которых не будут рассчитывать во втором круге.

Список включает семь игроков:

  • Демир Шкриель (27 лет, нападающий, Албания)
  • Николай Ковталюк (29, нападающий)
  • Артём Кулаковский (22, полузащитник)
  • Александр Черноморец (31, защитник)
  • Виктор Корниенко (25, защитник)
  • Станислав Прус (20, полузащитник)
  • Дмитрий Черныш (20, полузащитник)

После 17 матчей чемпионата Украины в этом сезоне, Ворскла находится на 11-й позиции, имея в своем активе всего 16 набранных очков.

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