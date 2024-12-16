"Лучше дождаться официальной информации": Цыганык об отсутствии Мудрика
Украинец не попадает в заявку команды уже две недели.
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался по поводу отсутсвия Михаила Мудрика в последних играх.
Представитель СМИ сделал интригующее заявление.
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"Буду откровенен, иногда у журналистов ходят такие инсайды, когда лучше дождаться официальной инофрмации.
Думаю, на следующей неделе все уже будем говорить об этом", - сказал Цыганык.
В последний раз украинец попадал в заявку Челси первого декабря в матче против Астон Виллыю
В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять ассистов.
Напомним, Крапивцов провел первую тренировку в Жироне.
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