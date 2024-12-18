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Черноморец получил трансферный бан

Одесскому клубу грозят еще санкции.
Сегодня, 14:50
Черноморец / ФК Черноморец
Черноморец / ФК Черноморец

Одесский Черноморец не сможет производить трансферную деятельность в ближайшее время.

Как сообщает ТаТоТаке, ФИФА наложила бан, который продлится три трансферные окна.

Причиной такого решения стали задолженности по зарплате перед выступающим за Ворсклу экс-игроком одесского клуба Лукой Гучеком.

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В январе УАФ будут приняты решения еще по трем местным жалобам - от Зиги Бадибанги (Бней Иегуда, Израиль), Ореста Кузика (Карпаты) и Самсона Иеде (Ворскла).

Суммарный долг Черноморца - около 100 тысяч долларов. Клуб может погасить его до старта второй части сезона в УПЛ.

Напомним, клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе.

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