Черноморец получил трансферный бан

Одесский Черноморец не сможет производить трансферную деятельность в ближайшее время.

Как сообщает ТаТоТаке, ФИФА наложила бан, который продлится три трансферные окна.

Причиной такого решения стали задолженности по зарплате перед выступающим за Ворсклу экс-игроком одесского клуба Лукой Гучеком.

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В январе УАФ будут приняты решения еще по трем местным жалобам - от Зиги Бадибанги (Бней Иегуда, Израиль), Ореста Кузика (Карпаты) и Самсона Иеде (Ворскла).

Суммарный долг Черноморца - около 100 тысяч долларов. Клуб может погасить его до старта второй части сезона в УПЛ.

Напомним, клуб УПЛ утвердил главного тренера на постоянной основе.

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