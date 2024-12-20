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Экс-легионер Динамо завершил карьеру из-за серьезных личных проблем

Факундо Бертольо закончил с футболом.
Сегодня, 18:56
Факундо Бертольо / Getty Images
Факундо Бертольо / Getty Images

Бывший футболист киевского Динамо Факундо Бертольо закончил карьеру игрока в возрасте 34 лет.

На решение Бертольо повлияли неназванные личные проблемы, из-за которых он вынужден вернуться на Родину. Об этом сказал сам игрок.

«Друзья, к сожалению, пришло время попрощаться с вами, поскольку из-за очень серьезной личной проблемы я вынужден вернуться в Аргентину и при этом прекратить играть в футбол. Это решение я принял после зрелого обдумывания и предварительно исчерпав все другие альтернативы.

Я благодарен своим товарищам по команде, тренерам и всем, кого я встретил и с кем работал в Греции. Эта страна навсегда останется моим вторым домом, и для меня особая радость и честь, что с первого момента моего приезда вы позволили мне почувствовать себя дома. Надеюсь скоро увидеть вас всех снова», - приводит слова Факундо издание sportal.gr.

Аргентинец стал игроком Динамо в 2010 и принадлежал клубу до 2016, хотя провел в УПЛ всего 4 матча. Последним клубом Бертольо был греческий Ираклис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Факундо Бертольо

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