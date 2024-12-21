"Ты можешь добиться невозможного": сборная Украины эпично поддержала Усика перед реваншем с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выйдет в ринг с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Президент УАФ Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и игроки национальной команды поддержали Александра перед реваншем.
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"Саша, привет. Тебе есть сообщение от сборной. Бьешь метко, блокируешь уверенно, контратакуешь быстро, выкладываешься на максимум, завершаешь точно, не отступаешь, поражаешь стойкостью. Мы с тобой".
В видео появились Роман Яремчук, Анатолий Трубин, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Артем Довбик, Георгий Судаков, Илья Забарный, Иван Калюжный и Владимир Бражко.
"Саня, ты славный украинский казак. Твоя сила, выдержка и дух вдохновляют миллионы. Ты уже доказал, что можешь добиться невозможного, и я уверен, что сделаешь это снова. Вся Украина болеет за тебя. К победе, друг!", - добавил Шевченко.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.
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