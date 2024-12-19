Усик - Фьюри 2: анонс и прогноз на реванш

ISPORT.ua вместе с GGBET рассказывают все самое главное о втором титульном поединке украинца и британца в супертяжелом дивизионе.

Бывший абсолют супертяжелого дивизиона, ныне владеющий титулами WBC, WBA и WBO, Александр Усик (22-0, 14 KO) и экс-чемпион в этой весовой категории Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) уже вскоре во второй раз встретятся в ринге, устроив 21 декабря в Саудовской Аравии реванш.

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Первый бой Усика и Фьюри состоялся также в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 мая 2024 года, а на его кону стояло звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса. В невероятно конкурентном противостоянии украинскому боксеру удалось склонить чашу весов в свою пользу, а британцу в девятом раунде был отсчитан нокдаун. Как итог, победа Усика раздельным решением судей со счетом 115-112, 114-113, 113-114 и историческое объединение всех четырех основных титулов в дивизионе.

Источник: Getty Images

Впрочем, звание абсолютного чемпиона Усик сохранял немногим более месяца. Имея контрактные обязательства по реваншу с Фьюри, уже 26 июня он был вынужден освободить пояс IBF, поскольку Международная боксерская федерация отказала команде украинца в отсрочке проведения обязательной защиты. Титул IBF перешел к временному чемпиону организации британцу Даниэлю Дюбуа, который был повышен до полноценного статуса, после чего уже провел первую успешную защиту пояса в бою против соотечественника Энтони Джошуа.

Теперь на кону реванша Усик - Фьюри, в отличие от первого боя, будут стоять титулы трех основных организаций WBC, WBA и WBO, которые принадлежат украинцу.

Где и когда состоится бой Усик - Фьюри 2

После первого неудачного боя команда Фьюри, имея сомнения и возражения по поводу его результата, воспользовалась своим прописанным в контракте правом на реванш. Организацией же повторного поединка занялся глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

Реванш Усик - Фьюри был утвержден на 21 декабря и состоится на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season.

В отличие от подготовки к первой встречи в ринге украинца и британца в этот раз все обошлось без непредвиденных обстоятельств, травм и переносов. Оба соперники успешно отработали в своих тренировочных лагерях, Усик - в Испании, а Фьюри - на Мальте, и за девять дней до повторного поединка отправились на место его проведения, где в Эр-Рияде в последнюю неделю перед боем проведут традиционные мероприятия, отрытые тренировки и пройдут взвешивание.

Перед реваншем также стало известно, что общий гонорар боя составит 190 миллионов долларов с распределением 60% на 40% в пользу Усика. Без учета прибыли от продаж платных трансляций (PPV) украинец заработает 114 миллионов долларов, а британец - 76 миллионов. В первом поединке ощутимый финансовый перевес был в сторону Фьюри - 70% на 30%. Тогда британец получил 105 миллионов долларов, а украинец - 45 миллионов.

Рекорд Усика и Фьюри

Непобежденный украинский боксер за свою профессиональную карьеру провел 22 боя, в 14 из которых одержал досрочные победы. Усик уже покорил два дивизиона, став абсолютным чемпионом в тяжелой и супертяжелой весовой категориях, но не скрывает своего желания вернуться в крузервейт, чтобы снова собрать в одних руках все титулы.

Для Фьюри поражение в предыдущем бою с Усиком стало первым в профессиональной карьере, которое он стремится закрыть и уже планирует трилогию с украинцем. В послужном списке британского боксера 34 победы в 36 поединках, 24 из которых завершил нокаутом, при одной ничьей.

Источник: Getty Images

Полный андеркард боксерского шоу Усик - Фьюри 2

Реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри станет главным событием вечера бокса из серии Riyadh Season в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. А полный андеркард боксерского шоу выглядит следующим образом:

Сергей Богачук (24-2, 23 KO) – Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 KO)

Рейтинговый бой между украинцем и узбекистанцем в первом среднем весе (до 69,9 кг)

Рейтинговый бой между украинцем и узбекистанцем в первом среднем весе (до 69,9 кг) Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) - Дилан Колин (14-0, 4 КО)

Бой между украинцем и французом за титулы чемпиона IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,38 кг)

Бой между украинцем и французом за титулы чемпиона IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,38 кг) Андрей Новицкий (13-0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (10-1-1, 4 КО)

Бой за титул WBC International в сверхтяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Бой за титул WBC International в сверхтяжелом весе (свыше 90,7 кг) Мозес Итаума (10-0, 8 KO) - Демси Маккин (22-1, 14 KO)

Рейтинговый бой британского и австралийского супертяжеловесов (свыше 90,7 кг)

Рейтинговый бой британского и австралийского супертяжеловесов (свыше 90,7 кг) Джонни Фишер (12-0, 11 KO) - Дэвид Аллен (23-6-2, 18 KO)

Рейтинговый бой двух британцев в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 кг)

Рейтинговый бой двух британцев в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) Питер Макгрейл (10-1, 6 КО) - Рис Эдвардс (16-0, 4 КО)

Рейтинговый бой двух британских боксеров во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)

Рейтинговый бой двух британских боксеров во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Айзек Лоу (25-2-3, 8 KO) - Ли Макгрегор (14-1-1, 11 KO)

Рейтинговый бой английского полулегковеса (до 57,2 кг) против шотландца

Рейтинговый бой английского полулегковеса (до 57,2 кг) против шотландца Мохаммед Алакель (1-0, 0 КО) - Джошуа Окампо (8-33-5, 6 КО)

Рейтинговый бой представителя Саудовской Аравии и колумбийца во втором полулегком весе (до 58,97 кг)

Где смотреть бой Усик - Фьюри 2

Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

Поединок Усик - Фьюри 2, а также весь андеркард вечера будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Официальным транслятором боксерского шоу по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).

На ISPORT также будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Фьюри.

Главный поединок вечера состоится 21 декабря и начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.

Слова Усика и Фьюри перед реваншем

Перед реваншем Фьюри преисполнен уверенности, что в этот раз победа будет за ним, подчеркивая свою отличную форму и подготовку к бою, и уже говорит о готовности к трилогии, чтобы окончательно определить сильнейшего.

Источник: Getty Images

У меня никогда не было цели стать абсолютным чемпионом. Моя миссия - разбить лицо этого заср*нца в субботу вечером. Он ни за что меня не победит. Никогда. В этот раз у меня нет рассечения, о котором я бы беспокоился. Я спарринговал, я могу делать все что угодно. Я никогда в жизни не был настолько уверен в том, что разобью лицо какому-то заср*нцу. Безусловно, я не уйду после этого. Ни за что. Но после того, что я собираюсь с ним сделать, устроив жесткое избиение в субботу вечером, это он не захочет трилогии. Я открыт к трилогии, потому что у всех великих соперников есть трилогии.

Усик в свою очередь также не сомневается, что успех снова будет на его стороне, и обещает преподнести сюрприз своему британскому оппоненту.

Источник: Getty Images

"Это будет отличный бой. Я чувствую, что победа будет за мной. Результат будет таким же, потому что это мой план. Возможно, у нас есть новая стратегия на этот поединок, потому что мы работали над этим. Мы немного знаем, что нужно делать, потому что смотрели бой. У меня есть новый секретный план.

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Прогноз на реванш Усик - Фьюри

Досрочное решение судей - сценарий для верующих в точность и уверенность Усика. GGBET предлагает коэффициент 2.5 на этот вариант. Держи линию бокса боя Усик - Фьюри и следи за мастерством чемпиона вместе с GGBET!

В отличие от первого боя, где шансы соперников на успех оценивались как практически равные, в реванше эксперты отдают предпочтение Усику, который выйдет в ринг в статусе фаворита, хотя это больше выглядит авансом на повторный поединок после победы в первом. Очевидно, что снова можно ожидать невероятно конкурентного противостояния, которое будет проходить с переменным успехом и может также продлиться все отведенные 12 раундов.

Безусловно, соперники уже узнали друг друга получше и сделали выводы из первого боя. Насколько правильные и полезные, будет видно в ринге. Фьюри набрал вес к повторному поединку и, вероятно, теперь на полную постарается использовать свои габариты, попытавшись задавить оппонента, о чем и говорили в его команде. Впрочем, Усик уже продемонстрировал, что может справляться с этим и нивелировать подобные преимущества соперника и что может удивить, да так, что в первом бою шокированный противник оказался на грани катастрофы. Ждем обещанных подготовленных сюрпризов от украинца.

Вот только не станут ли проблемой участившиеся разговоры уже о трилогии еще до реванша, будто все уже решено и распланировано. А это будет актуально только при условии победы Фьюри, но шейх-организатор практически открыто показывает, на чьей он стороне, и хочет, чтобы британец расправился с этим "кроликом" и "фриком". Усика же призывает не срывать ему планы, ведь он так хочет устроить третий бой. Промоутер британца позже также подтверждает, что у них существует договоренность о трилогии в случае победы его клиента.

Не скажется ли все это на результате, ведь при очень близком противостоянии решение могут повернуть в этот раз в сторону Фьюри, учитывая, что в первом бою один из трех судей отдал преимущество британцу при наличии у него нокдауна. Или же Усик рискнет и решится поломать все эти преждевременные планы, но для этого понадобится более убедительный результат, который не приведет к раздельным решениям и не вызовет сомнений.

Прогноз ISPORT: победа Фьюри раздельным решением судей.

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