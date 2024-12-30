"Задолжал бандиту": Милевский рассказал, как Шевченко одолжил ему 50 тысяч долларов

Экс-игрок сборной Украины вляпался в неприятности, из которых он выбрался благодаря легенде Динамо.

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский рассказал историю, которая связана с легендой украинского футбола Андреем Шевченко.

Футболист заявил, что Шевченко выручил его, одолжив 50 тысяч долларов.

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"Однажды я задолжал одному бандиту 50 тысяч долларов. Деньги нужны были немедленно, а зарплата только через неделю. Я написал Шевченко с просьбой позвонить ему.

Он ответил, и я ему набрал. Сказал, что срочно нужны 50 тысяч долларов и попросил его одолжить.

После тренировки я зашел к нему в номер на базе Динамо, и Николаевич молча дал мне 50 штук наличными. Сразу после зарплаты я вернул ему долг", - рассказал Милевский Українському футболу.

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