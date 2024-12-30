Гвардиола, оправдывая Холанда, случайно проговорился о важном событии

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола случайно проговорился о кое-чем важном.

Это случилось после матча с Лестером, когда испанец оправдывал своего форварда перед журналистами.

Пеп рассказывал, что Эрлинг очень устал и вообще не так давно он стал отцом, так что не стоит его сейчас строго судить.

"Иногда Эрлинга судят слишком строго, но это часть футбола. Он устал, он отыграл много минут.

Несколько дней назад он стал отцом в первый раз, много эмоций, это были волнительные дни для него", – сказал главный тренер Сити.

Напомним, что о беременности своей партнерши Холанд сообщил еще в октябре, однако о том, что уже стал отцом, норвежец пока не рассказывал. А теперь получается, что Гвардиола испортил сюрприз.

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