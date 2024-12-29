Салах вошел в топ-10 лучших ассистентов АПЛ

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах вошел в топ-10 ассистентов АПЛ.

Напомним, накануне египтянин отметился двумя ассистами в матче против Вест Хэма, что и позволило ему подняться в списке лучших.

Салах обошел Дэвида Бекхэма, который ранее занимал десятую строчку с 80-ю ассистами, и занял его место.

Отметим, что Мохамед Салах провел в АПЛ 281 поединок, отметившись 174 голами и 82 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал практически оформил переход защитника Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!