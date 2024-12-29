Сделка между Реалом и защитником Ливерпуля завершена на 90%
Трент присоединится к мадридцам летом.
Мадридский Реал в шаге от подписания контракта с Трентом Александером-Арнольдом, утверждает AS.
Испанское издание пишет, что сделка завершена на 90%, мадридцы заберут англичанина в летнее трансферное окно.
Трент уже дал свое согласие на переход в Реал и игнорирует все предложения Ливерпуля о продлении контракта. Тем не менее клуб все еще пытается переубедить игрока.
Отдельно отмечается, что между клубами хорошие отношения, и мерсисайдцы не имеют к Реалу никаких претензий касательно вероятного ухода Трента.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет летом купить нового вратаря.
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