Сделка между Реалом и защитником Ливерпуля завершена на 90%

Мадридский Реал в шаге от подписания контракта с Трентом Александером-Арнольдом, утверждает AS.

Испанское издание пишет, что сделка завершена на 90%, мадридцы заберут англичанина в летнее трансферное окно.

Трент уже дал свое согласие на переход в Реал и игнорирует все предложения Ливерпуля о продлении контракта. Тем не менее клуб все еще пытается переубедить игрока.

Отдельно отмечается, что между клубами хорошие отношения, и мерсисайдцы не имеют к Реалу никаких претензий касательно вероятного ухода Трента.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет летом купить нового вратаря.

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