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Милевский назвал клуб, куда мог перейти - трансфер сорвался в последний момент

Форвард мог оказаться в Италии.
Сегодня, 13:12
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010
Артем Милевский / Instagram.com/timi_1010

Нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, куда мог перейти, когда выступал за Динамо Киев.

Форвард сообщил, что был в шаге от трансфера в Фиорентину, но в последний момент Динамо не отпустило.

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"Предложения точно поступали от Фиорентины, Порту и Ливорно. Я очень хотел перейти в Фиорентину и до сих пор жалею, что туда не попал.

В Украине тогда был очень сильный чемпионат и между Динамо и Шахтером шла заруба за первое место, а я тогда был значимым игроком для киевской команды. Это сейчас можно отпускать кого угодно и потери не заметишь.

Фиорентина уже договорилась о моем переходе за десять миллионов долларов. Люди приехали меня покупать, а на следующий день им говорят, что цена выросла до 12 лям. Это так не работает", - сказал Милевский Українському футболу.

Ранее Артем рассказал, как Шевченко одолжил ему 50 тысяч долларов.

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