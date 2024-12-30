Милевский назвал клуб, куда мог перейти - трансфер сорвался в последний момент

Нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, куда мог перейти, когда выступал за Динамо Киев.

Форвард сообщил, что был в шаге от трансфера в Фиорентину, но в последний момент Динамо не отпустило.

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"Предложения точно поступали от Фиорентины, Порту и Ливорно. Я очень хотел перейти в Фиорентину и до сих пор жалею, что туда не попал.

В Украине тогда был очень сильный чемпионат и между Динамо и Шахтером шла заруба за первое место, а я тогда был значимым игроком для киевской команды. Это сейчас можно отпускать кого угодно и потери не заметишь.

Фиорентина уже договорилась о моем переходе за десять миллионов долларов. Люди приехали меня покупать, а на следующий день им говорят, что цена выросла до 12 лям. Это так не работает", - сказал Милевский Українському футболу.

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