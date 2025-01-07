Ярмоленко вернулся к тренировкам с Динамо

Вингер киевлян приступил к работе с командой на сборе в Турции.

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко восстановился от травмы и вернулся к тренировкам.

35-летний футболист в начале ноября залечил повреждение подколенного сухожилия, но вскоре снова оказался в лазарете из-за воспаления ахилла и пропустил заключительные матчи первой части сезона.

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Как стало известно, игрок уже возобновил тренировки и работал с командой в первый день зимнего сбора в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо во всех турнирах 16 матчей, в которых забил пять голов.

Ранее Динамо сообщило, с кем проведет спарринги на зимнем тренировочном сборе.

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