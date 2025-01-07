Ярмоленко вернулся к тренировкам с Динамо
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко восстановился от травмы и вернулся к тренировкам.
35-летний футболист в начале ноября залечил повреждение подколенного сухожилия, но вскоре снова оказался в лазарете из-за воспаления ахилла и пропустил заключительные матчи первой части сезона.
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Как стало известно, игрок уже возобновил тренировки и работал с командой в первый день зимнего сбора в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за Динамо во всех турнирах 16 матчей, в которых забил пять голов.
Ранее Динамо сообщило, с кем проведет спарринги на зимнем тренировочном сборе.
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