Хавбек сборной Украины стал первым зимним новичком Вереса
Игорь Харатин свободным агентом присоединился к ровенскому клубу.
Верес объявил о подписании контракта с Игорем Харатиным.
У 29-летнего зимой истек контракт с Колосом, и он свободным агентом перебрался в ровенский клуб.
Харатин подписал двух с половиной летний контракт с клубом и получил 14-й номер.
Напомним, что ранее полузащитник защищал цвета Металлиста и Зари, а также выступал за границей в Ференцвароше, Легии и Стреде.
Кроме того на счету Харатина есть поединки за юношеские и молодежные сборные Украины, а также четыре матча за основную национальную команду.
Ранее также Полесье подписало бывшего игрока Динамо.
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