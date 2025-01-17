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Хавбек сборной Украины стал первым зимним новичком Вереса

Игорь Харатин свободным агентом присоединился к ровенскому клубу.
Сегодня, 16:44
Игорь Харатин / НК Верес
Игорь Харатин / НК Верес

Верес объявил о подписании контракта с Игорем Харатиным.

У 29-летнего зимой истек контракт с Колосом, и он свободным агентом перебрался в ровенский клуб.

Харатин подписал двух с половиной летний контракт с клубом и получил 14-й номер.

Напомним, что ранее полузащитник защищал цвета Металлиста и Зари, а также выступал за границей в Ференцвароше, Легии и Стреде. 

Кроме того на счету Харатина есть поединки за юношеские и молодежные сборные Украины, а также четыре матча за основную национальную команду.

Ранее также Полесье подписало бывшего игрока Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Игорь Харатин

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