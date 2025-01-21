Динамо подпишет бразильского форварда

Киевское Динамо усилит линию нападения.

Как сообщает Twitter-аккаунт Meu Timao, «бело-синие» подпишут 19-летнего форварда Лео Агостиньо. Бразилец перейдет бесплатно, однако Коринтианс в системе, которого он ранее выступал сохранит 30% прав на него.

За основную команду именитого бразильского клуба Агостиньо не играл, а в молодежке провел 32 матча, не отметившись ни одним забитым мячом.

Напомним, сегодня, 21 января, Динамо играет с Галатасараем в Лиге Европы. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча.



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