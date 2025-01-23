Динамо в товарищеском матче выпустило потенциального новичка в чужой футболке

Гиорги Мепаришвили появился на поле в форме Богдана Слюбика.

В товарищеском матче киевского Динамо произошел странный инцидент.

В шестом контрольном матче киевляне играли против Лапи из Косово. На 76-й минуте на поле появился потенциальный новичок клуба Гиорги Мепаришвили.

Однако по какой-то причине грузинский игрок появился на поле в футболке Богдана Слюбика.

Слюбик также был в Динамо на просмотре, однако к моменту матча уже покинул клуб и вернулся в Рух.

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