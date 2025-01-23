Карпаты подписали хавбека из Аргентины

22-летний Патрисио Танда пополнил ряды "львов". Он арендован из Расинга Авальянеды, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2025 года. У Карпат будут опция выкупа аргентинца. Амплуа новичка львовян – опорный полузащитник.

Танда третий раз покинул родной клуб на правах аренды. Ранее он выступал за Ферро из Буэнос-Айреса, а еще полтора года отыграл за Унион из Санта-Фе (28 матчей во всех турнирах).

Кстати, ранее Карпаты переманили лидеров Руха во главе с Квасницей.

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