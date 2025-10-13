iSport.ua
Футбол

Известно, сколько болельщиков приедет поддержать сборную в отборочном турнире к ЧМ-2026

Матч пройдет в польском Кракове.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Украинские фанаты / Getty Images
Украинские фанаты / Getty Images

В понедельник, 13 октября, состоится матч сборной Украины против сборной Азербайджана. Игра пройдёт в Польше на стадионе Краковия.

По информации пресс-атташе нашей национальной команды Виталия Плецана, на матче ожидается около 6 000 болельщиков.

Добавим, что сам стадион вмещает около 15 тысяч зрителей.

Напомним, что на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка сборной Украины против Азербайджана.

Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.

