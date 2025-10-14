Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026

Подопечные Талгата Байсуфинова уже не догонят лидеров.

Сборная Казахстана уже точно не выйдет на чемпионат мира-2026.

Накануне подопечные Талгата Байсуфинова сыграли вничью с Северной Македонией и лишились шансы пройти дальше.

После семи туров сборная Казахстана занимает четвертую строчку в группе J, отставая от лидера сборной Бельгии на семь очков.

Также и Северная Македония, занимающая вторую строчку, опережает Казахстан на шесть пунктов за тур до конца отборочного турнира.

Напомним, что Украина все еще сохраняет шансы выйти на мундиаль после победы над Азербайджаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!