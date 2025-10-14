iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026

Подопечные Талгата Байсуфинова уже не догонят лидеров.
Сегодня, 00:28       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Сборная Казахстана уже точно не выйдет на чемпионат мира-2026.

Накануне подопечные Талгата Байсуфинова сыграли вничью с Северной Македонией и лишились шансы пройти дальше.

После семи туров сборная Казахстана занимает четвертую строчку в группе J, отставая от лидера сборной Бельгии на семь очков.

Также и Северная Македония, занимающая вторую строчку, опережает Казахстан на шесть пунктов за тур до конца отборочного турнира.

Напомним, что Украина все еще сохраняет шансы выйти на мундиаль после победы над Азербайджаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул" Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном "Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

ММА07:34
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе
ЧМ-202607:15
Довбик - о победе над Азербайджаном: "Гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул"
ЧМ-202600:40
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
ЧМ-202600:28
Казахстан лишился шансов выйти на ЧМ-2026
ЧМ-202600:19
"Мы не отдавали мяч сопернику": Ребров оценил победу над Азербайджаном
ЧМ-202600:05
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина обыграла Азербайджан, Франция потеряла очки
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Исландия на своем поле дала серьезный бой Франции
ЧМ-202623:42
Сборная Украины дожала Азербайджан
Европа23:10
Шотландский гранд может назначить экс-помощника Флика
Европа22:53
Куртуа не будет продлевать контракт с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK