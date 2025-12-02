ФИФА расширит полномочия VAR на ЧМ-2026

ФИФА намерена получить разрешение на расширение полномочий VAR на ЧМ-2026, сообщает The Times.

Чиновники хотят, чтобы на мундиале система видеоповтора могла вмешиваться в моменты с угловыми и вторыми желтыми карточками.

Арбитры получат право пересматривать моменты, которые могут привести к неправильно назначенному стандарту или удалению. ФИФА хочет добиться максимальной точности судейства.

Также сейчас на Кубке арабских государств тестируется еще одно новое правило, направленное на борьбу с симулянтами.

В случае, если сфоливший игрок не получил карточку за нарушение, то пострадавший обязан покинуть поле для получения медицинской помощи на две минуты. Это правило, в случае успеха, также может появиться на ЧМ-2026.

