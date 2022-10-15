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Погба может успеть восстановиться к ЧМ-2022

Французский полузащитник вернется в строй после операции раньше, чем ожидалось.
Сегодня, 18:31
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images
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Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба имеет шансы сыграть за свою национальную команду на чемпионате мира-2022.

Как утверждает L’Équipe, 29-летний футболист с опережением графика восстанавливается после операции на мениске, которую ему сделали в начале сентября.

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Ранее предполагалось, что французский хавбек вернется в строй только в январе, но, по информации издания, он может начать тренироваться в общей группе уже в начале ноября.

Напомним, что перед нынешним сезоном Погба в статусе свободного агента вернулся из Манчестер Юнайтед в Ювентус. Во время летних сборов туринского клуба полузащитник получил травму, из-за чего еще не провел ни одного матча в текущей кампании.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Франция попала в одну группу с Данией, Тунисом и Австралией.

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