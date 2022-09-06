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Аллегри назвал сроки восстановления Погба от травмы

Француз точно пропустит чемпионат мира.
Сегодня, 17:50
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри заявил, что хавбек Поль Погба восстановится от травмы к январю.

"Вчера утром он проводил вторую тренировку, но потом она была остановлена. После этого было принято решение о том, что Погба сделает операцию. Реалистичный прогноз по его возвращению – это январь.

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Чемпионат мира – это не моя проблема. Проблема Ювентуса заключается в том, что он вернется в январе", – сказал Аллегри в интервью ESPN.

Напомним, француз получил тяжелую травму колена на летних сборах, ввиду чего выбыл на 3-4 месяца.

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