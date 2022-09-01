iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Колдовство было применено: Погба подтвердил привлечение ведьмы, однако не для проклятия Мбаппе

Француз оказался в центре внимания громкого скандала.
Сегодня, 10:20
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images
0 0 0

Футболист сборной Франции Поль Погба в летнее трансферное окно перебрался в Ювентус на правах свободного агента после окончания контракта с Манчестер Юнайтед. Однако не успел еще 29-летний игрок провести свой первый официальный матч за туринский клуб после возвращения, так оказался в центре скандала.

Несколько дней назад старший брат Поля Матиа опубликовал видео в социальных сетях, в котором пообещал рассказать резонансные подробности, которые связаны с Полем и его окружением. Матиа анонсировал подробности того, что его брат применял колдовство, чтобы сглазить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

На следующий день сторона Поля опубликовала заявление, в котором говорится о попытках шантажа. Французской прессе удалось узнать, что в полиции зарегистрировано дело о попытках шантажа Погба.

Читай также: Брат Погба заявил, что Поль хочет его смерти

"Последние заявления Матии Погба в социальных сетях, к сожалению, не удивляют. Это продолжение угроз и организованных групповых попыток шантажа Поля Погба. Компетентные органы в Италии и Франции были проинформированы месяц назад, и дальнейших комментариев по поводу текущего расследования не будет".

По информации разных источников, Поль заплатил шантажистам 100 тысяч евро, однако те начали требовать 13 миллионов евро. Матиа назвал это попыткой манипуляцией от СМИ.

Читай также: Мбаппе заподозрили в отношениях с моделью-трансгендером

Как сообщает CNEWS, Поль действительно признался, что ходил к ведьме, однако не для того, чтобы наложить проклятие на Мбаппе, а для того, чтобы она защитила его от травм.

На данный момент прокуратура Парижа продолжает расследование, чтобы потом передать дело в суд. Мбаппе, в свою очередь, внимательно следит за ситуацией, чтобы, в случае чего, отреагировать на это официально.

Ранее стали известны новые сведения по делу футболиста Манчестер Сити, которому грозит пожизненное заключение в деле по обвинению в многочисленных изнасилований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры поль погба Киллиан Мбаппе колдовство
0 0 0

Статьи по теме

Шахтер объявил о подписании Шведа Шахтер объявил о подписании Шведа
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Арсенал - Астон Вилла 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина10:28
Шахтер объявил о подписании Шведа
Европа10:20
Колдовство было применено: Погба подтвердил привлечение ведьмы, однако не для проклятия Мбаппе
Европа10:12
Аталанта Малиновского распрощалась со словенским ветераном
Европа09:35
Ювентус - Специя 2:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Европа09:25
Арсенал - Астон Вилла 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Теннис09:01
US OPEN-2022 (ATP): Буста в тяжелом матче обыграл Бублика, Рууд прошел дальше
Теннис08:36
US OPEN-2022 (WTA): Уильямс обыграла вторую ракетку мира
Европа08:15
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа08:00
Малиновский, Забарный или Мудрик: кто из украинцев сменит клуб в последний день?
Бокс07:55
Хирн: Фьюри не согласится на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK