Колдовство было применено: Погба подтвердил привлечение ведьмы, однако не для проклятия Мбаппе

Футболист сборной Франции Поль Погба в летнее трансферное окно перебрался в Ювентус на правах свободного агента после окончания контракта с Манчестер Юнайтед. Однако не успел еще 29-летний игрок провести свой первый официальный матч за туринский клуб после возвращения, так оказался в центре скандала.

Несколько дней назад старший брат Поля Матиа опубликовал видео в социальных сетях, в котором пообещал рассказать резонансные подробности, которые связаны с Полем и его окружением. Матиа анонсировал подробности того, что его брат применял колдовство, чтобы сглазить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

На следующий день сторона Поля опубликовала заявление, в котором говорится о попытках шантажа. Французской прессе удалось узнать, что в полиции зарегистрировано дело о попытках шантажа Погба.

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"Последние заявления Матии Погба в социальных сетях, к сожалению, не удивляют. Это продолжение угроз и организованных групповых попыток шантажа Поля Погба. Компетентные органы в Италии и Франции были проинформированы месяц назад, и дальнейших комментариев по поводу текущего расследования не будет".

По информации разных источников, Поль заплатил шантажистам 100 тысяч евро, однако те начали требовать 13 миллионов евро. Матиа назвал это попыткой манипуляцией от СМИ.

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Как сообщает CNEWS, Поль действительно признался, что ходил к ведьме, однако не для того, чтобы наложить проклятие на Мбаппе, а для того, чтобы она защитила его от травм.

На данный момент прокуратура Парижа продолжает расследование, чтобы потом передать дело в суд. Мбаппе, в свою очередь, внимательно следит за ситуацией, чтобы, в случае чего, отреагировать на это официально.

Ранее стали известны новые сведения по делу футболиста Манчестер Сити, которому грозит пожизненное заключение в деле по обвинению в многочисленных изнасилований.