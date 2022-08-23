Схватил за промежность и показал неприличный жест: новые сведения по делу игрока Ман Сити

Продолжается суд над левым защитником Манчестер Сити Бенжаменом Менди. Суд заслушал еще одну предполагаемую жертву, 28-летнюю женщину, которая утверждает, что он изнасиловал ее.

Предполагаемая жертва сообщила Королевскому суду Честера, что 28-летний игрок схватил ее за промежность, после чего продемонстрировал жест орального секса.

"Он вроде как просто схватил меня за влагалище, и я сразу же остановилась и подумала: "Что только что произошло?", - цитирует жертву Sky Sports. "Я была просто потрясена. Думаю, я была просто ошарашена этим, потому что я не сразу поняла, что только что произошло".

Суд также узнал, что она сразу же пошла в ванную, чтобы покурить со своей подругой, но обнаружила, что дверь заперта. Женщина сказала, что ее подруга позвала кого-нибудь, чтобы открыть дверь, а пришел Менди.

"Я пошла в ванную, и мы оказались лицом друг к другу… и он как бы жестом предложил мне заняться оральным сексом. Я обернулась, а затем вошла моя подруга, и я рассказала ей, что произошло. Она была просто шокирована, как и я".

Позже она объяснила, что: "Он показал жест, как-будто лизал нас, высунул язык, как-будто лизал меня. Я просто была в шоке".

Она и ее подруга подумывали покинуть вечеринку, но решили остаться, потому что были "в состоянии алкогольного опьянения". Позже, когда женщина пошла в бассейн с другими гостями вечеринки, она сказала, что "пыталась держаться на расстоянии" от Менди, но заявила, что он снова подошел к ней.

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"Он подошел прямо к моему лицу и сказал: "Ты выглядишь лучше, когда улыбаешься".

Футболист спросил, почему она злится, на что она ответила, что "из-за того, как ты прикоснулся ко мне" или "из-за того, что ты сделал".

Женщина утверждала, что он начал извиняться, прежде чем "отбить" кулаком по ее кулаку, чтобы сгладить ситуацию.

Бенжамен Менди отрицает одно обвинение в сексуальном насилии. Он также отрицает восемь пунктов обвинения в изнасиловании и один пункт обвинения в попытке изнасилования шести других молодых женщин. Игрок и его сообвиняемый заявляют, что если секс и был, то по обоюдному согласию.

Судьбу Менди будет решать суд присяжных. Marca отмечает, что в составе группы — восемь мужчин и шесть женщин. Ему грозит самое тяжкое наказание в виде пожизненного тюремного срока. Однако все может дойти до ограниченного лишения свободы от 5 до 20 лет в зависимости от того сколько случаев будет доказано.