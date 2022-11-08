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Катар - Эквадор: где смотреть матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022

Где смотреть матч первого тура чемпионата мира по футболу Катар - Эквадор. ISPORT рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч ЧМ-2022 Катар - Эквадор.
Сегодня, 10:25
Катар - Эквадор
Катар - Эквадор

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. В матче-открытия сыграют сборные Катара и Эквадора, которые попали в группу А.

Поединок состоится в воскресенье, 20 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Эль-Байт, в катарском Эль-Хауре.

В группу А также попали сборные Сенегала и Нидерландов, которые проведут свой матч 21 ноября. Несмотря на очевидного фаворита группы, которым является Нидерланды, три других сборных могут побороться за вторую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф чемпионата мира.

Где смотреть Катар - Эквадор

На ISPORT будет доступна бесплатная текстовая онлайн-трансляция, которая начнется 20 ноября в 18:00 по Киеву.

В Украине футбольный поединок чемпионата мира в прямом эфире будет транслировать видеосервис Megogo. Здесь поединок покажет канал "Megogo Футбол 1". Кроме того, поединок также будет доступен на каналах Суспильне и Суспильне Спорт.

Где состоится матч Катар - Эквадор

Поединок должен пройти на стадионе Эль-Байт, в катарском Эль-Хауре. Арена построена к чемпионату миру - в 2021 году. Стадион вмещает около 60 тысяч зрителей.

В своей истории сборные Катара и Эквадора встречались трижды и все игры проходили в рамках товарищеских встреч. Команды имеют по одной победе, а также один поединок завершился вничью. В последний раз они сыграли в 2018 году, когда в голевом поединке победу добыла сборная Катара (4:3).

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Катара сыграет с Сенегалом, а Эквадор - с Нидерландами. Оба матча пройдут 25 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: катар эквадор

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