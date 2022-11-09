Никакого гольфа: Бэйлу запретили заниматься любимым делом во время ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что не разрешит лидеру команды Гарету Бэйлу играть в гольф во время ЧМ-2022.

"Все верно. Никакого гольфа. Мы приедем работать.

Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи могли подойти ко мне и спросить, что запланировано на очередной день, будут ли собрания. Я говорил им: "Нет, никаких собраний, если хотите пройти девять лунок, то вперед".

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Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Матчи – каждые четыре дня", – сказал Пейдж в интервью Daily Mail.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Уэльс на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном.