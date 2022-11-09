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С Бэйлом, Рэмзи и Хеннесси: Уэльс назвал заявку на ЧМ-2022

"Драконы" огласили список игроков на турнир.
Вчера, 22:51
Сборная Уэльса / Getty Images
Сборная Уэльса / Getty Images

Сборная Уэльса опубликовала заявку на ЧМ-2022. Главный тренер Роб Пейдж включил в список 26 футболистов.

  • Вратари: Уэйн Хеннесси (Ноттингем Форест), Дэнни Уорд (Лестер), Адам Дэвис (Сток Сити);
  • Защитники: Неко Уильямс (Ноттингем Форест), Бен Дэвис (Тоттенхэм), Бенджамин Кабанго (Суонси), Джо Родон (Ренн), Крис Мифем (Борнмут), Итан Ампаду (Специя), Крис Гантер (Уимблдон), Коннор Робертс (Бернли), Том Локьер (Лутон);
  • Полузащитники: Аарон Рэмзи (Ницца), Джо Аллен (Суонси), Харри Уилсон (Фулхэм), Джозефф Моррелл (Портсмут), Дилан Левитт (Данди), Рубин Колуилл (Кардифф Сити), Джонатан Уильямс (Суиндон), Мэттью Смит (МК Донс), Сорба Томас (Хаддерсфилд), Гарет Бэйл (Лос-Анджелес), Дэниэл Джеймс (Фулхэм), Бреннан Джонсон (Ноттингем Форест);
  • Нападающие: Киффер Мур (Борнмут), Марк Харрис (Кардифф Сити).

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре. Уэльс на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с Англией, США и Ираном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Уэльса

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