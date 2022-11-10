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Волки, горожане и красные дьяволы: заявка Португалии на ЧМ-2022

Очередная сборная определилась с футболистами, которые поедут в Катар на мундиаль.
Сегодня, 20:14
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В четверг, 10 ноября, многие страны-участницы будущего чемпионата мира в Катаре объявили свои заявки.

Последним дополнением этой компании стала Португалия. Фернанду Сантуш отобрал 26 футболистов, нужных ему для успешного выступления на мундиале.

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В данном списке оказалось много представителей как АПЛ (по три игрока из Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Вулверхэмптона), так и португальской Примейры.

Заявка сборной Португалии на ЧМ-2022

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Руи Патрисиу (Рома), Жозе Са (Вулверхэмптон).

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - Манчестер Сити), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Пепе (Порту), Данилу, Нуну Мендеш (оба - ПСЖ), Антониу Силва (Бенфика), Рафаэль Геррейро (Боруссия Дортмунд).

Полузащитники: Вильям Карвалью (Бетис), Рубен Невеш, Матеуш Нуньес (оба - Вулверхэмптон), Пальинья (Фулхэм), Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Витинья (ПСЖ), Отавио (Порту), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Жоау Мариу (Бенфика).

Нападающие: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед), Жоау Феликс (Атлетико), Рафаэль Леау (Милан), Рикарду Орта (Брага), Андре Силва (РБ Лейпциг), Гонсалу Рамуш (Бенфика).

Напомним, что на ISPORT доступны составы всех сборных, которые уже определились со своей заявкой на предстоящий турнир.

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