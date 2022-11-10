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"Моя большая мечта лопнула": Ройс отреагировал на пропуск ЧМ-2022

Марко прекрасно понимает, что проблемы со здоровьем в очередной раз поставили крест на его надеждах выступить на крупном турнире.
Сегодня, 19:20
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

В четверг, 10 ноября, был объявлен список игроков сборной Германии, которые отправятся в Катар на предстоящий чемпионат мира.

Среди всех имен не оказалось капитана дортмундской Боруссии Марко Ройса. 33-летний хавбек не до конца восстановился от травмы голеностопа, что и сыграло ключевую роль.

Поэтому Ройс у себя в Instagram опубликовал пост, в котором поделился своими мыслями о произошедшем.

"Как некоторые из вас, наверное, уже поняли, я не смогу поехать на чемпионат мира. После очередной неудачи на тренировках в воскресенье все участники за последние несколько дней сделали все возможное, чтобы мое участие на турнире стало возможным. Однако с моей травмированной лодыжкой этого оказалось недостаточно".

"Особая благодарность всем тем, кто отдал все свои силы, чтобы помочь мне в последние несколько недель. Также хочу поблагодарить тренера национальной сборной Ханси Флика и врача команды Йохена Хане, которые тоже все перепробовали! В конце концов, мы все должны были понять, что этого недостаточно".

"Я хотел бы поделиться с вами более приятными новостями, но, к сожалению, это нельзя изменить. И я, и все остальные должны принять это. Моя большая мечта, к сожалению, лопнула! Теперь я желаю своей команде в Катаре успехов и буду держать за нее кулаки дома! До встречи на поле!".

Напомним, что за всю свою карьеру Марко Ройс побывал всего на двух крупных турнирах: на чемпионате Европы 2012 года он был резервынм игроком и вышел на поле всего два раза, а в 2018 году вся сборная Германии провалила чемпионат мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия сборная Германии Боруссия Дортмунд Марко Ройс

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