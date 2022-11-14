iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022

Мексиканцы готовы отправится в Катар, чтобы вновь порадовать болельщиков ярким футболом.
Сегодня, 21:09
Сборная Мексики / Getty Images
Сборная Мексики / Getty Images

В понедельник, 14 ноября, сборная Мексики объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира 2022 года.

"Трехцветные" под руководством Херардо Мартино отправятся в Катар, где постараются продлить свою серию выхода из группы, которая началась еще в 1994 году.

Заявка сборной Мексики на ЧМ-2022

Вратари: Гильермо Очоа (Америка), Родольфо Кота (Леон), Альфредо Талавера (Хуарез).

Защитники: Нестор Араухо (Америка), Хесус Гальярдо, Эктор Морено, Сезар Монтес (все - Монтеррей), Жерардо Артеага (Генк), Жорже Санчес (Аякс), Йохан Васкес (Кремонезе), Кевин Альварес (Пачука).

Полузащитники: Эрик Гутьеррес (ПСВ), Орбелин Пинеда (АЕК/ Сельта), Эктор Эррера (Хьюстон Динамо), Карлос Родригес, Уриэль Антуна (оба - Крус Асуль), Андрес Гуардадо (Бетис), Роберто Альварадо (Чивас), Эдсон Альварес (Аякс), Луис Чавес (Пачука), Луис Ромо (Монтеррей).

Нападающие: Ирвинг Лосано (Наполи), Рогелио Фунес Мори (Монтеррей), Энри Мартин (Америка), Рауль Хименес (Вулверхэмптон), Алексис Вега (Чивас).

Читай также: Мексика на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми объявленными заявками сборных на мундиаль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мексика сборная Мексики Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022 Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022 Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022
Месси и компания: заявка Аргентины на ЧМ-2022 Месси и компания: заявка Аргентины на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА22:00
Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом
Теннис21:34
Итоговый турнир-2022 (ATP): Надаль уступил Фритцу, Рублев в трех сетах обыграл Медведева
ЧМ-202221:28
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202221:27
Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022
ЧМ-202221:09
Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022
Формула 120:37
Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ
Киберспорт20:30
Outsiders стали лидерами, NaVi не потеряли позиций: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
Европа20:14
"Это имеет смысл": клуб седьмого дивизиона Англии подал запрос на краткосрочную аренду Холанда
Украина19:50
Украинская хоккейная команда организовала благотворительную акцию "Хоккейный Байрактар"
Европа19:50
Эден Азар: Я не стал нулем за два или три года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK