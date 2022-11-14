Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022

В понедельник, 14 ноября, сборная Мексики объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира 2022 года.

"Трехцветные" под руководством Херардо Мартино отправятся в Катар, где постараются продлить свою серию выхода из группы, которая началась еще в 1994 году.

Заявка сборной Мексики на ЧМ-2022

Вратари: Гильермо Очоа (Америка), Родольфо Кота (Леон), Альфредо Талавера (Хуарез).

Защитники: Нестор Араухо (Америка), Хесус Гальярдо, Эктор Морено, Сезар Монтес (все - Монтеррей), Жерардо Артеага (Генк), Жорже Санчес (Аякс), Йохан Васкес (Кремонезе), Кевин Альварес (Пачука).

Полузащитники: Эрик Гутьеррес (ПСВ), Орбелин Пинеда (АЕК/ Сельта), Эктор Эррера (Хьюстон Динамо), Карлос Родригес, Уриэль Антуна (оба - Крус Асуль), Андрес Гуардадо (Бетис), Роберто Альварадо (Чивас), Эдсон Альварес (Аякс), Луис Чавес (Пачука), Луис Ромо (Монтеррей).

Нападающие: Ирвинг Лосано (Наполи), Рогелио Фунес Мори (Монтеррей), Энри Мартин (Америка), Рауль Хименес (Вулверхэмптон), Алексис Вега (Чивас).

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми объявленными заявками сборных на мундиаль.