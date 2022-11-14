iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022

Очередная североамериканская команда предоставила список игроков, которые будут представлять свою нацию в Катаре.
Сегодня, 21:27
Сборная Канады / Getty Images
Сборная Канады / Getty Images

Все команды Северной Америки объявили заявки своих сборных на чемпионат мира в Катаре, который начнется уже 20 ноября.

Канада, как и США с Мексикой, подготовила список из 26-ти футболистов, которые отправятся на мундиаль, где их не было  с 1986 года.

Заявка сборной Канады на ЧМ-2022

Вратари: Джеймс Пантемис (Монреаль), Милан Борян (Црвена Звезда), Дейн Сен Клер (Миннесота Юнайтед).

Защитники: Сэм Адекугбе (Хатайспор), Ричи Ларьи (Торонто), Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Камаль Миллер (все —Монреаль), Стивен Витория (Шавиш), Дерек Корнелиус (Панетоликос).

Полузащитники: Лайам Фрейзер (Дейнзе), Марк-Энтони Кайе, Хонатан Осорио (оба — Торонто), Исмаэль Коне, Самуэль Пьетт (оба — Монреаль), Атиба Хатчинсон (Бешикташ), Дэвид Вутерспун (Сент-Джонстон), Стефен Эустакиу (Порту).

Нападающие: Джонатан Дэвид (Лилль), Альфонсо Дэвис (Бавария), Лиам Миллар (Базель), Лукас Кавальини (Ванкувер Уайткэпс), Айки Угбо (Труа), Тажон Бушанан, Кайл Ларин (оба — Брюгге), Дэвид Хойлетт (Рединг).

Читай также: Канада на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Напомним, что на ISPORT доступны к ознакомлению все уже объявленные заявки сборных на турнир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: канада сборная Канады Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022 Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Канада на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Канада на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022 Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Уэстбрук ставит блок Дюранту, а Никс устраивают конкурс аллей-упов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА22:00
Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом
Теннис21:34
Итоговый турнир-2022 (ATP): Надаль уступил Фритцу, Рублев в трех сетах обыграл Медведева
ЧМ-202221:28
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202221:27
Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022
ЧМ-202221:09
Без Чичарито, но с Раулем: Заявка Мексики на ЧМ-2022
Формула 120:37
Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ
Киберспорт20:30
Outsiders стали лидерами, NaVi не потеряли позиций: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
Европа20:14
"Это имеет смысл": клуб седьмого дивизиона Англии подал запрос на краткосрочную аренду Холанда
Украина19:50
Украинская хоккейная команда организовала благотворительную акцию "Хоккейный Байрактар"
Европа19:50
Эден Азар: Я не стал нулем за два или три года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK