Клубы МЛС, разбавленные Баварией и Лиллем: Заявка Канады на ЧМ-2022
Все команды Северной Америки объявили заявки своих сборных на чемпионат мира в Катаре, который начнется уже 20 ноября.
Канада, как и США с Мексикой, подготовила список из 26-ти футболистов, которые отправятся на мундиаль, где их не было с 1986 года.
Заявка сборной Канады на ЧМ-2022
Вратари: Джеймс Пантемис (Монреаль), Милан Борян (Црвена Звезда), Дейн Сен Клер (Миннесота Юнайтед).
Защитники: Сэм Адекугбе (Хатайспор), Ричи Ларьи (Торонто), Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Камаль Миллер (все —Монреаль), Стивен Витория (Шавиш), Дерек Корнелиус (Панетоликос).
Полузащитники: Лайам Фрейзер (Дейнзе), Марк-Энтони Кайе, Хонатан Осорио (оба — Торонто), Исмаэль Коне, Самуэль Пьетт (оба — Монреаль), Атиба Хатчинсон (Бешикташ), Дэвид Вутерспун (Сент-Джонстон), Стефен Эустакиу (Порту).
Нападающие: Джонатан Дэвид (Лилль), Альфонсо Дэвис (Бавария), Лиам Миллар (Базель), Лукас Кавальини (Ванкувер Уайткэпс), Айки Угбо (Труа), Тажон Бушанан, Кайл Ларин (оба — Брюгге), Дэвид Хойлетт (Рединг).
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Напомним, что на ISPORT доступны к ознакомлению все уже объявленные заявки сборных на турнир.