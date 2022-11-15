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Футбол

Льорис о радужной повязке: Я должен проявлять уважение к ним

В ФИФА до сих пор не решили, что делать с повязкой.
Сегодня, 13:47
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Капитан сборной Франции Уго Льорис ответил на вопросы журналистов, будет ли он носить разноцветную капитанскую повязку на ЧМ в Катаре.

Голкипер считает, что несмотря на собственные взгляды, он должен проявить уважение к стране, которая принимает мундиаль, ведь французы, принимая гостей, также расчитывают на уважение.

"Прежде, чем что-то делать, нам нужно согласие ФИФА и Федерации футбола Франции. Конечно, у меня есть свое личное мнение, и оно в определенной степени совпадает с мнением президента.

Во Франции, когда мы принимаем иностранцев, мы хотим, чтобы они играли по нашим правилам и уважали нашу культуру – и я сделаю то же самое, когда поеду в Катар. Независимо от того, согласен я с их идеями или нет, я должен проявлять уважение к ним”, - приводит слова Льориса Get French Football News.

Ранее и президент Федерации футбола Франции высказал схожее мнение. По его словам, нужно проявить уважение к культуре Катара. Французы не имеют права учить людей как жить, находясь у них дома.

Напомним, что в сентябре 2022 года в рамках УЕФА часть капитанов европейских сборных решила играть в повязках OneLove, выступив таким образом против любых видов дискриминации.

Пока только англичане заявили, что готовы даже заплатить штраф, чтобы Харри Кейн вывел команду с этой повязкой на руке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уго Льорис Чемпионат мира 2022

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