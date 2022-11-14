Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022

Форвард сборной Англии Харри Кейн заявил, что намерен выиграть с национальной командой ЧМ-2022.

"Мы должны верить, что можем победить. Я вспоминаю сборную Англии 10-15-летней давности – тогда мы словно боялись сказать, что хотим выиграть. Теперь мы не боимся говорить об этом, и это, думаю, одно из важнейших достижений, которых мы добились за последние 4-5 лет при Гарете.

Смотрите, мы едем на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что верим: нам это по плечу. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на чемпионат мира и не верить в то, что ты можешь привезти трофей домой?

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Будет тяжело, и нам придется очень упорно поработать, немного удачи тоже помешает – в общем, для победы многое должно совпасть. Но, думаю, важно не бояться говорить о своих задачах", – сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.