iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022

Англичанин хочет поднять над головой заветный кубок.
Сегодня, 12:54
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард сборной Англии Харри Кейн заявил, что намерен выиграть с национальной командой ЧМ-2022.

"Мы должны верить, что можем победить. Я вспоминаю сборную Англии 10-15-летней давности – тогда мы словно боялись сказать, что хотим выиграть. Теперь мы не боимся говорить об этом, и это, думаю, одно из важнейших достижений, которых мы добились за последние 4-5 лет при Гарете.

Смотрите, мы едем на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что верим: нам это по плечу. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на чемпионат мира и не верить в то, что ты можешь привезти трофей домой?

Читайте также: Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр

Будет тяжело, и нам придется очень упорно поработать, немного удачи тоже помешает – в общем, для победы многое должно совпасть. Но, думаю, важно не бояться говорить о своих задачах", – сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Харри Кейн

Статьи по теме

"Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022 "Мечта сбылась": Грилиш креативно отпраздновал вызов в сборную Англии на ЧМ-2022
Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр Мэддисон попал в состав Англии на ЧМ-2022, нет Томори, но есть Магуайр
Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм Кейн проводит юбилейный матч за Тоттенхэм
Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022 Защитник Манчестер Сити перенес операцию и рискует пропустить ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча
Ювентус - Лацио 3:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа13:24
Стала известна реакция Манчестер Юнайтед на интервью Роналду
Европа13:18
Барселона заинтересована в подписании защитника Баварии
Биатлон12:55
Стало известно условие, при котором не состоится бой Усик - Хргович
ЧМ-202212:54
Кейн: Англия должна верить, что может победить на ЧМ-2022
ЧМ-202212:30
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
ММА12:27
Глава UFC анонсировал возвращение в октагон Джона Джонса
Бокс12:10
Тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри
ЧМ-202211:43
Сборная Ирана огласила заявку на чемпионат мира в Катаре
ЧМ-202211:20
Бензема назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
Украина10:55
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK