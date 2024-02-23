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Легенда Тоттенхэма рассказал, почему предпочел переезд в МЛС

Уго Льорис поехал за новыми ощущениями.
Сегодня, 13:50
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Уго Льорис рассказал, почему решил переехать в США.

Напомним, что французский кипер имел огромные предложения из Саудовской Аравии и даже Европы, но предпочел переехать в МЛС.

Голкипер подписал контракт с Лос-Анджелесом на один год, в течение которого он заработает всего 350 тысяч долларов.

"Сейчас я нахожусь на том этапе своей карьеры, когда могу свободно принимать решение о следующем проекте и направлении, и мне все понравилось в МЛС.

У них есть бюджет на место вратаря, который они не могли превысить, потому что правила отличаются, так что вопрос о зарплате даже не стоял. Это показывает, как сильно я хотел приехать!

У меня больше нет игр за сборную, поскольку год назад я завершил карьеру в национальной команде, так что это был шанс открыть для себя новый континент вместе с семьей. Калифорния – удивительное место", - приводит слова Льориса The Athletic.

Ранее также сообщалось, что Реал надеется продлить Тони Крооса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уго Льорис

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