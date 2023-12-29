Клуб из МЛС согласовал переход экс-капитана сборной Франции
Льорис продолжит карьеру в США.
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис переходит в Лос-Анджелес. Об этом сообщает издание ESPN.
Стороны находятся на финальной стадии переговоров. В ближайшее время клуб из США официально объявит о подписании 37-летнего француза.
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Детали сделали пока неизвестны, однако ветеран подпишет контракт на год с опцией продления еще на сезон.
Отметим, Льорис не выходил на поле в текущем сезоне. В последний раз вратарь появлялся на поле еще в конце кампании-2022/23.
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