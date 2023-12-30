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Вице-чемпион МЛС объявил о подписании бывшего капитана сборной Франции

Уго Льорис перебрался в США после 11 лет в Тоттенхэме.
Вчера, 23:12
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Голкипер и бывший капитан Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис продолжит карьеру в МЛС.

О подписании 37-летнего вратаря на своем официальном сайте, как и ожидалось, объявил вице-чемпион североамериканской лиги ФК Лос-Анджелес.

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Контракт француза с новым клубом рассчитан до 2024 года. Также соглашение предусматривает возможность продления до 2025 и 2026 годов.

lafc.com
lafc.com

Отметим, что в нынешнем сезоне Льорис за Тоттенхэм не играл. Всего же с 2012 года голкипер провел за лондонскую команду 447 матчей, в которых пропустил 508 голов, а в 151 поединке сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также до перехода в Тоттенхэм Льорис выступал за Ниццу и Лион. В составе сборной Франции вратарь становился чемпионом мира и выиграл Лигу наций.

Напомним, что в финале МЛС минувшего сезона Лос-Анджелес потерпел поражение от Коламбус Крю.

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